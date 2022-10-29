Elazığ takımları 29 Ekimi kutladı

Elazığ takımları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle antrenmanlarında dev Türk bayrağı açtı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığ takımları Entegre Solar Elazığspor ve 23 Elazığ FK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdikleri antrenmanlarda dev Türk bayrağı açtı. Her iki ekip paylaşımlarında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” notunu düştü.