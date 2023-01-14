Elazığ SYSK namağlup şampiyon

Elazığ’da yapılan Hentbol Yıldız Kızlar Yarı Final Müsabakaları’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, namağlup şampiyon oldu ve adını son 16’ya yazdırdı.

10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında Elazığ’ın ev sahipliğinde yapılan Hentbol Yıldız Kızlar Yarı Final müsabakalarında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor kulübü tüm rakiplerini farklı mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Müsabakalara Elazığ temsilcisinin dışında Batman, Sivas, Tokat ve Osmaniye temsilcileri katıldı.

Müsabakaların sonunda bir değerlendirme yapan Elazığ SYSK Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar; “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Biz Kulüp olarak her zaman altyapılara büyük önem verdik. Şimdi verdiğimiz bu emeğin karşılığını alt yapılarda almaya başladık. Türkiye geneli sekiz grup merkezinde yapılan müsabakalar sonunda grubumuzu Şampiyon olarak tamamlayarak en iyi 16 takım arasına kaldık. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Bu sene hem yıldız kategorisinde hem de gençler kategorisinde ilimize kupa getirmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu hedef çerçevesinde yapıyoruz. 24-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Adana’ da yapılacak Gençler Yarı Final müsabakalarına katılacağız. İnşallah ordada ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye Finallerine kalacağız. Bize destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.