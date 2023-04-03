Elazığ SYSK, grubunda liderliğe yükseldi

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Liginin 14. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Sivas Belediyespor’u yenerek grubun yeni lideri oldu.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubunun 14. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Sivas Belediyespor’u konuk etti. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısı konuk takımın 15-14’lük üstünlüğü ile geçildi. Nefesleri kesen maçın son bölümünü daha az hatayla oynayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, parkeden 35-32 galip ayrılmayı başardı. Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynarken, Sivas Belediyespor’da Tuğçe İnan’ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından grup liderliğini rakibinden alan Elazığ SYSK, puanını 20’ye yükseltti. Sivas Belediyespor ise 19 puanda kaldı.