Elazığ Sağlık Müdürü Polat,"Aşı uygulaması çok önemli bir adım’

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Cahit Polat, aşı uygulaması ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi vererek, aşı uygulamasının önemine değindi ve ihmal edilmemesini istedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Aşılama takviminde toplumun geneline geçiş aşaması olarak bilinen aşı uygulamasının 3’üncü adımının 80 ve üzeri yaş grubuna yönelik başladığını belirten Polat, vatandaşların mutlaka aşı olmalarını istedi.

Aşı uygulamasının birinci aşamasında sağlık çalışanları, ikinci aşamada ise huzurevlerinde, bakım evlerinde kalanlar ile engelli ve 90 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik aşı uygulamasının ikinci adımı hayata geçirildiğini anımsatan Sağlık Müdürü Prof.Dr. Cahit Polat," Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu karar ve değerlendirmeleri doğrultusunda tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de 80 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik evde aşı uygulamasına geçilmiştir. 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak Aile Hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşılarını yaptırabilirler. 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise randevu aldıktan sonra evlerinde aşı olmayı talep edebilecekleri gibi, yine aynı şekilde aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı olabilirler. Vatandaşlarımızın rahatlıkla aşılarını olabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Aile hekimliklerimizde hafta içi her gün 08. ile 17.oo saatleri arasında aşı uygulaması yapılacaktır. Bunun yanında üniversite, özel ve kamu hastanelerinde ise hafta sonu dahil olmak üzere her gün sabah 08. ile gece 24.oo saatleri arasında aşı uygulaması kesintisiz devam edecektir. Evlere aşı için giden ekipte hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunacaktır. Burada vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Aşı uygulaması çok önemli bir adımdır. Covid-19’u ülke gündeminden çıkarmak için kesinlikle aşınızı ihmal etmeyin ve mutlaka yaptırın. Ancak bunun yanında pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu da unutmayalım”ifadelerini kullandı.