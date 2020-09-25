Elazığ polisi göz açtırmıyor bir haftada 22 şüpheli tutuklandı
POLİS YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 9’U RUHSATSIZ, 1’İ KURUSIKI OLMAK ÜZERE TOPLAM 10 ADET TABANCA,1 ADET AV TÜFEĞİ,ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA KOKAİN, METAMFETAMİN VE ESRAR ELE GEÇİRDİ.
Elazığ’da polisin önleyici tedbirler doğrultusunda yaptığı çalışmalarda sonra bir haftada 54’ü aranan toplam 81 şüpheli yakalandı, 22’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 54’ü aranan, 27’si meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 81 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis yaptığı çalışmalarda 9’u ruhsatsız, 1’i kurusıkı olmak üzere toplam 10 adet tabanca,1 adet av tüfeği,çeşitli miktarlarda kokain, metamfetamin ve esrar ele geçirdi.
Polis ayrıca, kentte kayıp olarak aranan 9 şahsı da bularak yakınlarına teslim etti.
İş yerlerine de yönelik uygulamalar yapan polis, kapalı alanda sigara içiren, kimlik bildirimsiz işçi çalıştıran ve oyun oynatılan kahvene ile ilgili işlem yaptı.
Öteyandan fuhuş yapılan 2 adresi de tespit eden polisin, bu ikametlerle ilgili gerekli yasal işlemi yaptığı bildirildi.
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