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Elazığ otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ’da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
ELAZIĞ 11.01.2021, 17:40
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Elazığ’da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 EY 493 plakalı transit ile R.Ç. yönetimindeki 33 VF 144 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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