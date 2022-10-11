Elazığ Karakoçan’ın deplasman fobisi

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında konuk ettiği Orduspor 1967’yi 3-1 yenerek sezonun ilk 3 puanını alan Elazığ Karakoçan FK, deplasman fobisini yenmek için hafta sonu Turgutluspor karşısına çıkacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış saha fobisini yenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sonu ağırladığı Orduspor 1967’yi 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine imza atan mavi-beyazlılar, yaklaşık 1 yıldır yaşayamadığı deplasman galibiyeti özlemine de son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon yine ikinci grupta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK, 10. haftada oynadığı ve 1-0 kazandığı Altındağspor maçından sonra çıktığı hiçbir deplasmanda 3 puan sevinci yaşayamadı. 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Manisa ekibi Turgutluspor’a konuk olacak olan mavi-beyazlı takım, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.