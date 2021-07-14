banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı

Elazığ Karakoçan’dan kaleci ve forvet transferi

Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor’dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi’nden forvet Rasim Ertan Karlıdağ’ı renklerine bağladı.

ELAZIĞ 14.07.2021, 13:13
Elazığ Karakoçan’dan kaleci ve forvet transferi
banner502

Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor’dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi’nden forvet Rasim Ertan Karlıdağ’ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK kadrosuna takviyelere devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda Yalovaspor’dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi’nden Rasim Ertan Karlıdağ’ı transfer etti. Transferler kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz son olarak, Yalovaspor’da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Kaan Parıltan ile sözleşme imzalamıştır. Kaan Parıltan’a hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak, Fırat Üniversitesi GSK’da forma giyen 22 yaşındaki Elazığlı forvet oyuncusu Rasim Ertan Karıldağ ile sözleşme imzalamıştır. Rasim Ertan Karlıdağ’a hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyuruldu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501