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Elazığ Karakoçan’dan hakem tepkisi

Elazığ Karakoçan FK tarafından yapılan açıklamada, 52 Orduspor maçında görev yapan orta hakem Emre Korkmaz’ın müsabaka sonucuna etki eden hatalar yaptığı savunuldu.

ELAZIĞ 25.10.2021, 12:03
Elazığ Karakoçan’dan hakem tepkisi

Elazığ Karakoçan FK tarafından yapılan açıklamada, 52 Orduspor maçında görev yapan orta hakem Emre Korkmaz’ın müsabaka sonucuna etki eden hatalar yaptığı savunuldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, 52 Orduspor maçı sonrası sert bir açıklama yayımladı. Müsabakanın orta hakemi Emre Korkmaz’ın maçın skoruna etki edecek hatalar yaptığına dikkat çeken mavi-beyazlı kulüp, bu tür skandal hataların devamı halinde en sert tepkiyi vereceklerini ve gerekli yerlere müracaat edeceklerini bildirdi. Kulüpten ’Hakem Korkmaz’ı kınıyoruz’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Kendi sahamızda oynadığımız 52 Orduspor FK maçında istemediğimiz ve maça gölge düşürecek, maçın sonucuna etki edecek kararlar ile karşılaşmış bulunmaktayız. HD Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü olarak bu zamana kadar hep fair-play çerçevesi içerisinde, sağduyulu bir yaklaşım sergiledik. Ligdeki hedefimize ulaşmak için gereken mücadeleyi sergiledik. Sergilemek içinde gerekli mücadeleyi veriyoruz. Futbolun bütün paydaşları da hatalar yapabilir. Ancak bu hatalar art niyetli yapılmamalıdır. Müsabakamıza atanan Kütahya bölgesi C klasman hakemi Emre Korkmaz, maçın sonucuna etki edecek hatalar yapmıştır. Aleyhimize yapılan hatalar olsa da ve bunlar maçın sonucuna etki etse de mücadelemizi sergilemekten, hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunu özellikle belirtmek isteriz ki; Yaşanan skandal kararların devam etmesi durumunda en sert tepkileri vereceğimizi ve gerekli yerlere müracaat edip hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı beyan ediyoruz” denildi.

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