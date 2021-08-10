Elazığ Karakoçan’da hedef ilk 5

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK’da hedef play-off potası olarak belirlendi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken’de devam ediyor. 22 Ağustos’a kadar antrenmanlarını burada devam ettirecek olan mavi-beyazlılar, hazırlık maçları da oynayacak. Takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Karakoçan FK Başkanı Tuncay Kaymak, “Ben de kampımızı ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetimizle bir araya geldim. Takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. İnşallah sezon başlayana kadar tam anlamıyla hazır hale geleceğiz. Sezona Ankara’da Hacettepe maçıyla başlıyoruz. Güzel başlamak ve ilk haftadan itibaren rakiplerimize şampiyonluğun ciddi adaylarından olduğumuzu göstermek istiyoruz. İyi futbolcularımız bünyemizdeydi zaten, yeni gelen futbolcularımız da hepsi birbirinden değerli ve yetenekli. Hazırlık maçlarımızın durumuna göre sağ ve sol kanat olmak üzere iki transfer daha düşünüyoruz. Yeni sezonun tüm takımlara kazasız, belasız, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hazırlık maçları

Elazığ Karakoçan FK’nın Erzurum kampında oynamayı planladığı hazırlık maçları da netleşti. 14 Ağustos’ta Mardin 1969 Spor’la karşılaşacak olan Elazığ ekibi, 17 Ağustosta TFF 2. Lig’in iddialı ekibi Hekimoğlu Trabzon’la kozlarını paylaşacak. Elazığ Karakoçan FK, son hazırlık maçını ise 21 Ağustos’ta Artvin Hopaspor ile oynayacak.

22 Ağustos Pazar günü Erzurum kampına nokta koyacak ve yine 3 günlük iznin ardından 25 Ağustos’ta Elazığ’da toplanacak olan Elazığ Karakoçan FK, bu kez TFF 3. Lig 2. Grup’un ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başlayacak.