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Elazığ Karakoçan’a gurbetçi kanat

Elazığ Karakoçan FK, İsviçre ekibi FC Widnau’dan Türk asıllı Avusturyalı Ceyhun Tüccar’ı kadrosuna kattı.

ELAZIĞ 01.08.2022, 11:14
Elazığ Karakoçan’a gurbetçi kanat

Elazığ Karakoçan FK, İsviçre ekibi FC Widnau’dan Türk asıllı Avusturyalı Ceyhun Tüccar’ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, İsviçre’nin Widnau takımından Ceyhun Tüccar’ı kadrosuna kattı. 1998 Avusturya doğumlu Ceyhun, Aka Rapid altyapısında başlayan futbol kariyerinde FAC, Rapid Wien II, Stripfing gibi takımlarda forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu İsviçre ekibi FC Widnau’da tamamladı. Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, kariyerinde 5 kez Avusturya U19 Milli Takım forması da giydi.

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