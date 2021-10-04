banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı

HD Elazığ Karakoçan, 2-0 geriye düştüğü maçta Iğdır FK karşısında 1 puanı 90+5. dakikada bulduğu golle kurtardı.

ELAZIĞ 04.10.2021, 09:46
Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı

HD Elazığ Karakoçan, 2-0 geriye düştüğü maçta Iğdır FK karşısında 1 puanı 90+5. dakikada bulduğu golle kurtardı.

TFF 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, 2-0 geriye düştüğü maçın 90+5. dakikasında bulduğu golle Iğdır FK deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Zirve mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçın 41. dakikasında Mesut Çaytemel, 51. dakikasında Mahsun Çapkan’ın golleriyle 2 farklı öne geçen Iğdır FK karşısında 69. dakikada İlhan Aslanoğlu’nun golüyle umutlanan Elazığ ekibi, uzatmaların son dakikasında Furkan Yiğit’in kafa golüyle skora denge getirdi ve zorlu deplasmanda 1 puanla ayrıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P