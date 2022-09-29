Elazığ Karakoçan kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Elazığ Karakoçan FK, deplasmanda karşılaştığı Ergene Velimeşespor’u 1-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları salı günü oynanan maçlarla başladı. İlk turda Elazığspor’u eleyerek tur atlayan şehrin bir diğer profesyonel takım Elazığ Karakoçan FK, 2. turda Ergene Velimeşespor’la karşılaşacak. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya etkili başlayan mavi-beyazlı ekip 58. dakikada İbrahim Kaya’nın attığı golle üstünlüğü yakaladı ve maç sonuna kadar skor avantajını koruyarak adını 3. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupasında 3. tur eşleşmeleri önümüzdeki günlerde belli olacak.