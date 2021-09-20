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Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’taki ilk yenilgisini BÜ Alanya Kestelspor karşısında yaşadı.

ELAZIĞ 20.09.2021, 11:38
Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’taki ilk yenilgisini BÜ Alanya Kestelspor karşısında yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 3. hafta maçında BÜ Alanya Kestelspor’a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 3-0 yenmenin moraliyle Alanya’ya giden Mavi-Beyazlı ekip, 90 dakika sonunda rakibine 2-0 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı. BÜ Alanya Kestelspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. BÜ Alanya Kestelspor’a galibiyeti getiren goller 74. dakikada Ahmet Buğrahan Tuncay ve 82. dakikada Ahmet Ülük’ten geldi.

3. hafta sonunda 4 puanda kalan Elazığ Karakoçan FK, 4. Hafta maçında Siirt İl Özel İdareyi konuk edecek.

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