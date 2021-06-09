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Elazığ Karakoçan FK’de savunmaya takviye

Elazığ Karakoçan FK, Ofspor’dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu’yu renklerine bağladı.

ELAZIĞ 09.06.2021, 17:39
Elazığ Karakoçan FK’de savunmaya takviye

Elazığ Karakoçan FK, Ofspor’dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu’yu renklerine bağladı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, Ofspor’da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile sözleşme imzaladı.

Transfer ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak, Ofspor’da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile sözleşme imzalamıştır. Şeyhmus Abdulkadir Aksu’ya hoşgeldin diyor, Mavi-Beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.
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