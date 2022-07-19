Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacaktır"
Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor
Elazığ Karakoçan FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
ELAZIĞ 19.07.2022, 15:49
Elazığ Karakoçan FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta Elazığ’ı temsil edecek olan Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Tesislerinde 1. etap hazırlık kampına başlayacak olan mavi-beyazlılarda çalışmaya tüm oyuncuların katılması bekleniyor. Yeni sezonda genç bir kadro ile ligde mücadele verecek olan mavi-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Ender Çınar nezaretinde başlayacak olan 1. etap hazırlık kampının 4 Ağustos tarihine kadar Elazığ’da devam etmesi planlanıyor. Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kampına ise 7 Ağustos’ta Erzurum’da başlayacak.