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Elazığ İl Özel İdarespor’da Ali Şiş dönemi

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde yapılan olağan genel kurul sonrası başkanlığa Ali Şiş seçildi.

ELAZIĞ 30.05.2022, 15:59
Elazığ İl Özel İdarespor’da Ali Şiş dönemi

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde yapılan olağan genel kurul sonrası başkanlığa Ali Şiş seçildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde, olağan genel kurul gerçekleştirildi. İl Özel İdare Konferans Salonu’nda yapılan genel kurul sonucu İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, başkanlığa seçildi.

Ali Şiş başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Nazif Bilginoğlu, Dr. Murat Okubay, Fatih Eren, Ferhat Ataş, Ahmet Ballıca, Aydın Akpınar, Cumali Demiroğlu, Yusuf Karabulut, Orçun Coşkun, Hasan Canpolat, M. Can Çağlar, Metin Sarıkaya, Erhan Dabak, Cebrail Parılday, Ramazan Bulut, Bülent Elgin."

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