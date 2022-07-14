Elazığ İl Özel İdaresinden haşere ve larva ile mücadele

Elazığ İl Özel İdaresi, yaz mevsimi dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden sinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına Kurban Bayramı süresince de ara vermeden devam etti.

Kurban Bayramı süresince bir yandan yol ve altyapı çalışmalarını sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, bir yandan da merkez ve ilçelere bağlı köylerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, mevsim koşulları dolayısıyla vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı ilaçlama çalışmalarını, bayram süresince de devam ettirdi.

Ekipler tarafından, merkez ve ilçelere bağlı yerleşim birimlerinde bulunan bataklık, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, etkin bir şekilde ilaçlanarak sinek ve larvaların üremesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Elazığ İl Özel İdaresi; sinek, haşere ve larvalar ile mücadele çalışmaları ile daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre oluşturarak, ortaya çıkabilecek muhtemel salgın hastalıkları önlemeyi hedefliyor.