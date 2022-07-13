Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinden yol bakım ve genişletme çalışmaları

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yol bakım, onarım ve genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin merkez ve ilçelerine bağlı köylerde yol, alt yapı, tarımsal destekleme, park ve dinlenme alanı gibi çeşitli hizmetlerle halkın yaşam standartlarını yükseltmeye gayret eden Elazığ İl Özel İdaresi, bayram sürecinde de ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Elazığ İl Özel İdaresinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bayram süresince ekiplerin şehrin çeşitli noktalarında aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ettiği belirtilerek "Elazığ İl Özel İdaresi olarak zaman sınırlaması gözetmeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şehrimizin tüm yol ağında vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımına imkan verecek şekilde sürekli olarak asfaltlama, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Personellerimiz büyük bir özveri içerisinde hafta sonu ve bayram demeden çalışmalarını devam ettirmektedir. Elazığ İl Özel İdaresi olarak mevsim koşulları dolayısıyla yaz aylarında çalışmalarımız diğer aylara göre çok daha yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi.