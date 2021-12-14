Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ İl Özel idaresi ekipleri, güvenli ulaşım için yollardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşımı için Sivrice ilçesi sahil yolunda taş tahkimat çalışması, Palu ilçesinde ise yol oto bariyer çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, aralıksız bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sivrice ile Plajköy arasında bulunan sahil yolunda tehlike arz eden noktalarda ulaşımın daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için taş tahkimat çalışması gerçekleştirdi.

Palu ilçesinde de çalışmalarını sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, Üç Değirmenler, Karataş, Akyürek, Kasilve bağlı mezralar ile öğrenci servis araçlarının kullandığı ve tehlike arz eden grup yolunda oto bariyer uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen çalışma ile bu grup yolu vatandaşların kullanımı için daha güvenli bir hale getirildi.