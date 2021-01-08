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Elazığ İl Özel İdaresi araç filosuna 28 yeni araç kattı

Elazığ’da köylere hizmet götürmek için İl Özel İdaresi tarafından alınan 28 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

ELAZIĞ 08.01.2021, 14:06
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Elazığ İl Özel İdaresi araç filosuna 28 yeni araç kattı

Elazığ’da köylere hizmet götürmek için İl Özel İdaresi tarafından alınan 28 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesine 15 kamyon, 4 greyder, 4 kazıcı yükleyici, 4 minibüs ve bir silindir aracı alındı. Alınan araçların hizmete girmesiyle ilgili tören düzenlendi. Törene Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ile Zülfü Tolga Ağar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, kurum ve kuruluş, STK temsilcileri ile çalışanlar katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek araçlar hizmete alındı.

Bugün bir hayırlı hizmeti daha vatandaşın emrine sunduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “ Özel İdare, belediyenin olmadığı yerlerde vatandaşın hizmetkarıdır. Elazığ’da 549 köy var. Bu kadar köye sahip bir vilayette bu araçların ne anlama geldiğini o köy sayısından anlıyoruz. Alet kötü olursa iyiliği getiremezsiniz, güzellik olmaz. Onun için araçlar güzel olacak. Bu güzel araçlar bu aziz millete hizmet edecek. Bu araçlar toplamda 28 adet, 15 kamyon, 4 greyder, 4 kazıcı yükleyici, 4 minibüs ve bir silindir devasa bir ekip ve ekipman"dedi.

Geldiği günden beri Elazığ’a verdiği hizmetlerden dolayı Vali Erkaya Yırık’a müteşekkir olduklarını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise “ Vatandaşlarla girmiş olduğunuz diyalogdan ve kurumlarımızla beraber omuz omuza çalışmanızdan dolayı kendim ve diğer arkadaşlarımızın adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bürokrasi ile siyasetin omuz omuza çalışması işte bu gördüğünüz değerli sonuçları doğuruyor. Bugün Elazığ’ımıza kazandırmış olduğumuz 28 araçlık makine parkurumuzda bundan sonra köylerimize, ilçelerimize çok daha değerli hizmetleri ve hızlı bir şekilde götürmüş olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da “ Kurdelesini kestiğimiz bu araçların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, bu araçlar büyük hizmete vesile olacaktır. Uzun zamandan beri hakikaten böylesine ciddi bir makine parkına çok ihtiyacımız vardı. Valimiz de Elazığ’a gelir gelmez, bu kentin önceliklerini belirledi. Bu önceliği de hemen gerçekleştirmek için bizlerle de temasa geçti. Dolayısıyla bugün burada önemli bir hizmeti Elazığ’a kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.
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