Elazığ İl Özel İdare hazırlıklara başladı

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında evinde oynayacağı B. Kayseri Basketbol maçı hazırlıklarına başladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında evinde B. Kayseri Basketbol ile karşılaşacak olan Elazığ İl Özel İdare’de, zorlu maçın hazırlıkları başladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının ardından 1 gün izin yapan bordo-beyazlı ekipte haftanın ilk antrenmanı İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Başantrenör Hakan Acer ve yardımcılarının gözetiminde yapılan antrenmana tüm sporcular katıldı.

Elazığ ekibinde, B. Kayseri Basketbol maçı hazırlıkları hafta boyunca kulüp tesislerinde devam edecek.