Elazığ İl Özel İdare, DİBA karşısında

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara DİBA’yı konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 5. hafta maçları hafta içi oynanacak. Ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim’e 1 sayı farkla yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini alan bordo-beyazlılar, DİBA karşısında kazanmak istiyor. Başantrenör Mehmet Özkan ve yardımcıları refakatinde son antrenmanını yaparak maç saatini bekleyen Elazığ İl Özel İdare’de sakat olan Ecem Kazer haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. 19 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olan maça İl Özel İdare Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

’’Kazanan taraf olmak istiyoruz’’

Zorlu maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Mehmet Özkan, ’’Sezon öncesi federasyon kupasında karşılaştığımız rakibimizle bu kez ligde kendi evimizde mücadele vereceğiz. Rakibimiz tecrübeli ve saygı duyduğumuz oyunculardan kurulu güçlü bir ekip. Ev sahibi avantajımızı kullanıp seyircimiz önünde galip gelip hafta sonu aldığımız mağlubiyeti unutturmak için savaşacağız. Kazanan taraf olmak istiyoruz” dedi.

Bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Basketbol Kulübü ise 5. hafta maçında 19 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da Başakşehir Spor Kompleksi’nde Emlak Konut Gelişim’le karşı karşıya gelecek.