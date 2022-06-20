Elazığ İl Özel İdare, Bingöl Grubu’nda

Şanlıurfa’da oynadığı U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarını şampiyonlukla tamamlayan Elazığ İl Özel İdarespor’un 2. kademe grubu ve rakipleri netleşti.

Elazığ İl Özel İdarespor’un U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe grup merkezi ve rakipleri belli oldu. Müsabakalar, toplam 21 takımın katılımı ile 6’şar takımlı Balıkesir (Burhaniye) ve Nevşehir grup merkezleri ile 5 takımlı Bingöl grup merkezinde 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 4 takımlı Düzce grup merkezinde de maçlar 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde oynanacak. Final müsabakaları ise 2. kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde TFF’nin belirleyeceği grup merkezinde eleme usulüyle oynanacak.

Bingöl Grubu 23 Haziran’da başlıyor

Şanlurfa Grubu’nu şampiyonlukla tamamlayan Elazığ İl Özel İdare, ikinci kademe maçlarına Bingöl’de çıkacak. Elazığ ekibi Bingöl Grubu’nda 23-26 Haziran tarihleri arası Trabzon Yomraspor, Bitlis Güroymakspor, Van Gençlik İl Müdürlüğüspor, Şanlıurfa Belediyespor ile karşılaşacak.