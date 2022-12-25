Elazığ İl Özel İdare 4., EBK 8. bitirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde oynanan 15. hafta maçlarıyla ara döneme girildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 15. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı sona erdi. Elazığ takımlarından Elazığ İl Özel İdare İzmir’de karşılaştığı maçta Ege Yapı Urla Gençlik’i 71-55 mağlup ederek sezonun ilk yarısını 25 puanla 4. bitirdi.

Elazığ Basketbol Kulübü ise Tourism X Boğaziçi Basketbol’u evinde konuk ettiği maçta 89-74 yenerek ara döneme 23 puanla 8. sırada girdi. TKBL’de sezonun ikinci yarısı 30 Aralık’ta oynanacak maçlarla başlayacak. Elazığ İl Özel İdare 16. Haftada deplasmanda Antalya Güneşi GSK ile Elazığ Basketbol ise evinde Tarsus Belediyesi ile karşılaşacak.