Elazığ İl Müftülüğü deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Elazığ il ve ilçe müftülüklerinden oluşan ekipler, Malatya’da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Elazığ il ve ilçe müftülükleri, İl Müftüsü İrfan Üstündağ koordinesinde Malatya’da cenaze hizmetleri ile manevi destek hizmetlerinde bulunuyor. Depremin bir nebze de yaraları sarmak, bölgede bulunan vatandaşların ve çocukların gönlüne dokunmak için ekipler aralıksız çalışıyor.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada,“ Elazığ il ve ilçe müftülükleriniz İl Müftüsü İrfan Üstündağ koordinesinde Malatya’da cenaze hizmetleri ile manevi destek hizmetlerinde bulunuyor. Kur’an-ı Kerim tilaveti, hikaye okuma, vatandaşlarla sohbet etme, çocuklarla oyun oynayıp ilgilenme gibi faaliyetlerle birçok noktadaki depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışılıyoruz. Maddi ve manevi olarak elimizden ne geliyorsa depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.