Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, engelli bireyleri unutmadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, özel çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, engellileri yalnız bırakmadı. Ekipler, köylerde yaşayan özel çocukları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutlayıp hediye dağıttı. Ekipler çocuklarla etkinlere katılıp hediye de dağıtarak, unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.