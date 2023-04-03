Elazığ için toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette (20-40 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Suriye kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklerdir" denildi.