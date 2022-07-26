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Elazığ Hazar Gölü Tabiat Parkının Sanal Tur Çekimi eğitimleri başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personellerine Hazar Gölü Tabiat Parkının Sanal Tur Çekiminin yapılması ile ilgili eğitim verildi.

ELAZIĞ 26.07.2022, 11:42
Elazığ Hazar Gölü Tabiat Parkının Sanal Tur Çekimi eğitimleri başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personellerine Hazar Gölü Tabiat Parkının Sanal Tur Çekiminin yapılması ile ilgili eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ’Elazığ Hazar Gölü Tabiat Parkının Sanal Tur Çekiminin Yapılması’ projesi , teknik destek anlamında başarılı bulundu. Bu çerçevede personellerin teorik ve pratik eğitimleri başladı. Projede, kurum personellerinin gelişen teknolojiyle tanışması, kurumsal kapasitenin etkin kullanılması ve geliştirilmesi ile korunan alanların geliştirilmesi, tanınırlığının artırılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

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