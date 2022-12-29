Elazığ Havalimanı ikinci pisti hizmete açıldı

Çalışmalar çerçevesinde seyrüsefer cihazlarının tesisi, kalibrasyonu pist, taksi yolları ve ilave apron park yerlerinin aplikasyonu, boyanması ve diğer işaretleme çalışmalarının yapıldığını belirten yetkililer çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlandığını aktardı.

Yeni pist yapımı esnasında havalimanı apronu da genişletilerek apronda bulunan park pozisyonlarının sayısı yediden on beşe çıkarıldı.