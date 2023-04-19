Elazığ Halk Eğitim Merkezi’nden deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin yaralarını sarmak için ülke genelindeki seferberlik sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 400 gıda kolisi göndirildi.

Öte yandan Elazığ Halk Eğitimi Merkezi yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerinin katkılarıyla temin edilen bin gıda kolisinin de geçen hafta Adıyaman’da ki depremzedelere teslim edildiği bildirildi.