Elazığ GSİM’den gençlere moral

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fırat Üniversitesi Genç Ofiste final sınavları döneminde olan öğrencilere çay ve tatlı ikram edip ’Çaylar Bizden Notlar Sizden’ diyerek öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin kısa bir sürede olsa sınavlardan uzaklaşıp motivasyonlarının artması ve sınav stresinden uzaklaşabilmeleri için küçük bir müzikal etkinlik gerçekleştirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Üniversitesi Genç Ofiste gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çay ve tatlı ikramında bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Fırat Üniversitesi Genç Ofiste sınav döneminde olan öğrencilerimize ’Çaylar Bizden Notlar Sizden’ diyerek tatlı ve çay ikramlarında bulunduk. Akabinde gerçekleştirdiğimiz müzikal etkinlikten dolayı gençlerimizin yüzlerindeki mutluluğu ve memnuniyeti görünce bizlerde çok mutlu olduk. Ben tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diliyorum. İnşallah öğrencilerimizin sınavları da bitince düzenleyeceğimiz daha nice güzel organizasyonlarda gençlerimizle bir araya geleceğiz" dedi.