Elazığ GSİM’den depremzede çocuklara psikososyal destek

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremin ilk gününden itibaren gerek ayni yardımlar gerekse nakdi yardımlarla depremzedelere yardımda bulunuyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremin ilk anından beri Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede vatandaşları ve yine depremden en çok etkilenen çocukları hiçbir anlamda yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu’nun kapıları depremzedelere açıldı. İl müdürlüğü bünyesinde bulunan manevi rehberler, gençlik çalışanları ve gönüllüler, psikososyal destekle depremin oluşturduğu travmayı olsa unutturmaya çalışıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi diye anılan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremde vefat edenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar ve enkaz altında olan çıkarılmayı bekleyenlere sabır diliyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak elimizden gelenin fazlasını yaparak yanlarında olmaya gayret gösterdik. Depremin ilk anında toparlanarak yardım malzemeleri toparladık ve deprem illeri olan Adıyaman ve Malatya’ya yardımlarımızı ulaştırdık. Deprem illerinden gelen depremzedelerimizi, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdumuzun kapılarını açarak yurdumuzda ağırlıyoruz. Tabi bu süreçte psikolojileri yıpranan ve depremden etkilenen çocuklarımıza ayrı bir hassasiyetle yaklaşarak manevi rehberler, gençlik çalışanları ve gönüllüler ile psikososyal destekler verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" denildi.