Elazığ GSB, milli atlet Hasan Turğut’u transfer etti

Eğitim öğretim hayatını Elazığ’da tamamlayan ve atletizme Elazığ’da başlayan Hasan Turğut, Batman Petrol Kulübü’nden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Eğitim öğretim hayatını Elazığ’da tamamlayan ve atletizme Elazığ’da başlayıp daha sonra 6 yıl Elazığ’da 10 yıl ise çeşitli kulüpler adına yarışan Hasan Turğut, 10 yıl sonra Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’ne geri döndü. Çeşitli branşlarda ve birçok kulüplerde yarışan Turğut, ‘800, 1500, 3000, 5000, 10000, Yarı Maraton ve Tam Maraton branşlarında Türkiye’de birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere daha birçok dereceler elde etti. Hasan Turğut Ocak-Şubat aylarındaki maraton yarışlarına iyi hazırlandığını ve iddialı olduğunu ifade etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ’da yetişmiş geçmiş ve uzun yıllar Elazığlı antrenörlerle çalışmış Hasan Turğut’un Gençlik ve Spor Kulübünde olmasından mutluluk duyuyoruz. Hasan’ın hem ilimize hem de ülkemizi çok iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyoruz" dedi.