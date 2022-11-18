Elazığ GSB hentbol takımları çalışmalara başladı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol kız-erkek takımları 2. Ligde mücadelesine devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü kız-erkek hentbol takımları bu yılda iddialı bir şekilde çalışmalarına başladı. Elazığ’ın öz çocuklarıyla yoluna devam eden Gençlik Spor hentbol takımı özellikle Elazığ’ın dezavantajlı mahallesinde oturan çocukları antrenörler Turgay Aydıngöz ve Emrullah Şahin ile buluşturarak alt yapı çalışmalarını sağlıyor. Çocuklar ara tatillerde de olacak şekilde 12 ay boyunca antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’İddialı bir şekilde yeni sezona başlayan Gençlik ve Spor Kulübü kız-erkek hentbol takımlarımıza başarılar diliyoruz. Takımlarımızın verdiği mücadele ile Elazığ’da hentbol sporunu gün geçtikçe daha iyi bir şekilde geliştirerek başarılar elde edecek, takımlarımızı daha iyi yerlere getireceğiz inşallah. Hentbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen zamanlarda alacağımıza inanıyoruz. Takımlarımız hentbolda da olduğu gibi hiç transfer yapmadan tamamıyla kendi şehrimizin çocuklarından oluşuyor. Takımların devamlılığı için alt yapı çalışmaları ciddi bir öneme sahip, antrenörlerimiz de bu hususta gereken özveriyi sağlıyorlar, antrenörlerimiz olan Turgay ve Emrullah hocalarımızın yanı sıra Murat Demir hocamız da aramıza yeni katıldı. İnşallah daha güçlü başarılarla dolu bir sezon olur. Bu vesileyle de Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerimize, hocalarımıza ve takımlarımıza başarılar diliyor yeni sezon çalışmalarında da kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.