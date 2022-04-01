Elazığ Gençlikspor hem kadınlarda hem erkeklerde Play-Off yolcusu

Elazığ Gençlikspor kadın ve erkek hentbol takımları 1. Lige yükselme Play-Off maçlarında mücadele edecek.

Hentbol 2. Ligde mücadele eden Elazığ Gençlikspor kadın ve erkek takımları 1. Lig Play-Off maçlarında terfi için parkeye çıkacak. Erkek takımı 4-8 Nisan tarihleri arası Ankara’da, kadın takımı ise Sinop’ta Play-Off maçlarına çıkacak. Elazığ takımları cumartesi günü Play-Off maçlarının düzenleneceği şehirlere hareket edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak özellikle Elazığ’ın iyi bir hentbol alt yapısının olduğunu biliyorduk. Yıllarca okul sporları ve kulüpler bazında Türkiye derecelerinin sahibi olmuştuk. Yaklaşık 10 yıldır Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol takımlarımız profesyonel liglerde değildi sezon başında biz kadın ve erkek takımımızı, Gençlik ve Spor Kulübü olarak maddi açıdan zor durumda kalacağımızı bildiğimiz halde yine de hem hocalarımızın hem de çocuklarımızın antrenmanlarında ve müsabakalarında gayretlerini ve başarılarını görüyoruz. Sezon başında takımımızı genç ve altyapı oyuncularından ve hiç bir transfer yapmadan mücadele etmeye başladık. Çok şükür bugün istediğimiz noktada 1. Lig için kapıları aralıyoruz. Takımımızın antrenörleri Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım, Emrullah Şahin ve Turgay Aydıngöz hocalarımı ve tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.