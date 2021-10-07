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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 3’te 3 yaptı

Batman’da yapılan Kızlar Hentbol Bölgesel Lig müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, çıktığı 3 maçı kazandı.

ELAZIĞ 07.10.2021, 15:48
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 3’te 3 yaptı

Batman’da yapılan Kızlar Hentbol Bölgesel Lig müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, çıktığı 3 maçı kazandı.

Batman’da 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kızlar Hentbol Bölgesel Lig müsabakalarına katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol takımı, 3’te 3 yaptı. Müsabakaların birinci günü Siirt Gençlik Konseyi Spor Kulübünü 24-20, ikinci gün 1955 Batman Belediyesi Spor Kulübünü 24-15 ve üçüncü gün İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Kulübünü 35-15 yenen Elazığ ekibi, 3’te 3 yaptı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklama, "İlimizi temsilen katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol takımımız sporcularını ve antrenörleri Turgay Aydıngöz ve Deniz Aydın Yıldırım’ı tebrik ediyor, 9 Ekim Cumartesi günü Şırnak Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü ile gerçekleşecek karşılaşmalarında şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi.

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