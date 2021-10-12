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Elazığ Gençlik Merkezi Sivrice’de

Elazığ Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, Sivrice ilçesinde bir ortaokulu ziyaret ederek öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

ELAZIĞ 12.10.2021, 12:36
Elazığ Gençlik Merkezi Sivrice’de

Elazığ Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, Sivrice ilçesinde bir ortaokulu ziyaret ederek öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapan Gençlik Merkezi çalışanları daha sonra öğrenciler ile Sivrice Hazarbaba’da dağ yürüyüşü, zipline, tırmanma parkuru gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi çalışanları, etkinliklerin ardından Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle barbekü yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlerimizin sosyal, sportif ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik Merkezimizde bu anlamda belirli periyotlarda okullara ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sadece İlimiz merkezinde bulunan okullarda değil İlçelerimizde bulunan okullarda da etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

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