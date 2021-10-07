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Elazığ Fırat Üniversitesinde ‘TUBİTAK 2237’ destekleme programı

Elazığ Fırat Üniversitesinde sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK için, araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitimi düzenlendi.

ELAZIĞ 07.10.2021, 14:25
Elazığ Fırat Üniversitesinde ‘TUBİTAK 2237’ destekleme programı

Elazığ Fırat Üniversitesinde sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK için, araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitimi düzenlendi.

Elazığ Fırat Üniversitesinde sağlık bilimleri alanında ‘TUBİTAK 2237’ destekleme programı kapsamında araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitim projeleri ele alındı. Programa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Engin Şahna, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ile Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, düzenlenen eğitim programlarının TÜBİTAK projesi hazırlayacak olan bilim insanlarına yol gösterici olduğunu belirterek, eğitim programının düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Engin Şahna ise eğitimin amacının sağlık bilimleri alanında uluslararası ve TÜBİTAK programlarına proje yazma ve yürütme süreçlerinin tüm aşamalarında katılımcıların yetkinliğini artırmak olduğunu kaydetti.

Programın sonunda eğitime katılanlara Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından teşekkür plaketi verildi.

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