Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Karişit, hükümlülerle iftarda bir araya geldi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, açık cezaevindeki hükümlüler ve görevlilerle bir araya gelerek iftar açtı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, açık cezaevi hükümlüleri, cezaevi müdürleri ve infaz koruma memurlarıyla bir araya gelerek iftar açtı. Daha sonra kurum personelinden oluşan musiki korosunu dinleyen Başsavcı Karişit, gerçekleşen iftar programından dolayı cezaevi savcısına ve müdürlerine teşekkür etti.