Elazığ bocce takımları Antalya’da

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Takımı, 2. Lig müsabakaları ve milli takım seçmeleri için Antalya’ya gitti.

Bocce, bowling, Dart Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan milli takım seçmeleri ve 2. Lig mücadelelerine katılmak üzere, Gençlik ve Spor Kulübü ile Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Antalya’ya gitti. Elazığ’ı temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü takımları hem milli takımda yer almak hem de 1. Lig’e yükselmek için mücadelesini sürdürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Takımı, 2. Lig’de ve yine takım kadrosunda yer alan sporcuların milli takım seçmeleriyle birlikte kulübü hareketli bir sezon bekliyor. Çalışmalara dair Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Gençlik ve Spor Kulübümüzün destekleri ile oluşturduğumuz ve tamamı kendi altyapımız ve transfer oluşturmadan gerek ligde gerekse milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmeye mücadele etmeye devam ediyoruz. Su topu, hentbol ve bocce olarak 2. Lig mücadelemizin yanı sıra takımlarımızın içerisinde yer alan sporcularımızın milli takım antrenörlerinin dikkatini çekerek seçmelere çağırılıyorlar. Ligde 12 sporcuyla mücadele ediyoruz. Milli takım seçmelerine de 6 sporcumuz davet edildi ve Antalya ilinde yapılacak olan hem lig maçlarına hem de seçmelere katılmak üzere takımımızı müsabaka öncesi ziyaret ederek Antalya iline yolcu ettik. Milli takım seçmelerine katılacak olan sporcular, Pelin Filiz, İrem Yılar, Rojda Özadenç, Cemil Karadağoğlu, Ramazan Karaman ve Ahmet Yesevi Gündoğdu. Tabii yine bocce takımımızdan Ahmet Karakaş’ı, Fransa’da dünya şampiyonasına katılmak üzere yolcu ettik. Sporcularımız, transfer yapmadan kendi alt yapımızın sporcuları dolayısıyla bizler için gurur verici bir durum, yerel de ve ulusal da başta ülkemiz olmak üzere şehrimizi temsil ediyorlar. İl müdürlüğü olarak elimizden gelen desteğin fazlasını yapmaya çalışıyoruz, inşallah da böyle sürdüreceğiz ve daha fazla sporcumuzun milli takımda, ligler de göreceğiz. Aziz şehrimizi Antalya’da temsil edecek olan takımımıza yürekten başarılar diliyor, Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerimize antrenörlerimize ve kurum personellerimize gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ denildi.