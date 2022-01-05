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Elazığ Belediyespor Ferdi Boks Şampiyonası’na 6 sporcuyla katılacak

Elazığ Belediyespor boks takımı, U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 6 sporcu ile katılacak.

ELAZIĞ 05.01.2022, 13:46
Elazığ Belediyespor Ferdi Boks Şampiyonası’na 6 sporcuyla katılacak

Elazığ Belediyespor boks takımı, U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 6 sporcu ile katılacak.

Kırşehir’de 7-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda boy gösterecek olan Elazığ Belediyesporlu sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. Elazığ Belediyespor Kulübü şampiyonaya 4 erkek ve 2 kadın sporcu olmak üzere toplam 6 sporcu ile katılacak. Antrenör Cemil Döndü nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular 6 Ocak Perşembe günü Kırşehir’e gidecek. 7 Ocak’ta başlayacak şampiyonada kadınlar kategorisinde 48 kiloda Remziye Yenikan, 63 kiloda Gizem Özer, erkeklerde 63,5 kiloda Soner Erol, 67 kiloda Emirkan Güçlü, 75 kiloda Mirza Aladağ ve 86 kiloda Muhammet Hakan Ozan Elazığ Belediyespor adına mücadele edecek.

"Hedefimiz madalyalarla dönmek"

Hedeflerinin Elazığ’a madalyalarla dönmek olduğunu ifade eden Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Nazif Bilginoğlu, "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın önderliği ve talimatlarıyla Elazığ Belediyesi olarak şehrin sporuna destek olmayı sürdürüyoruz. Elazığ Belediyespor Kulübü başarılı sporcularıyla birçok spor branşında aktif olarak yer almaktadır. Katıldığımız tüm organizasyonlarda Elazığ’ımızı ve Elazığ Belediyespor Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla tekrar aktif hale getirdiğimiz boks takımımız yer aldığı organizasyonlarda önemli başarılar elde etti. Bu süreç içerisinde şehrimizde düzenlenen Ahmet Uygur Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ve Zonguldak’ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız bizleri gururlandıracak önemli başarılara imza atmışlardır. Elazığ Belediyespor Kulübü olarak 7-14 Ocakta Kırşehir’de düzenlenecek olan U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 6 sporcumuz ile katılacağız. Hedefimiz önceki şampiyonalarda olduğu gibi bu turnuvada da madalyalar kazanmak. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyor, bizlere her türlü imkanı ve desteği sağlayan, sporun ve sporcunun yanında yer alan değerli Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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