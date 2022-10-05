Elazığ Belediyesinden okul kantinlerine denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede belediye ekipleri tarafından Elazığ genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol edildi. Ekipler tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ruhsat, gıda üretim sertifikası, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar, fiyat tarifesi, hijyen gibi konularda denetim gerçekleştirildi. Elazığ’da bulunan okullarda yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan okul kantinleri yönlendirilerek verilen süre içerisinde eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizler de beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimizi detaylı bir şekilde sürdürüyoruz. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yaptık. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürecektir’’ denildi.