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Elazığ Belediyesinden kadınlara yönelik Arapça kursu
Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan temel Arapça dil eğitimi kursunda 2. dönem eğitimleri başladı.
ELAZIĞ 24.02.2023, 11:48
Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan temel Arapça dil eğitimi kursunda 2. dönem eğitimleri başladı.
EBEGEM bünyesinde açılan temel Arapça dil eğitimi kursu 2. dönem eğitimleri başladı. Kişisel birikimlerini yükseltmek isteyenler, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin katıldığı kursta, uzman eğitmenler tarafından kadınlara yönelik Arapça A1 eğitimleri veriliyor.
Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda 120 saat temel Arapça dil eğitimi verilecek. Kurs sonunda ise kursiyerler sertifika alacak.