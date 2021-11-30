Elazığ Belediyesi’nden gönülleri ısıtan etkinlik

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vize haftası nedeniyle yoğun bir çalışma dönemi içerisinde bulunan gençlere sıcak çorba ikramında bulundu ve 8 GB internet kartı hediye etti.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından vize haftası nedeniyle 24 saat açık olan kütüphanede geceleri sınavlarına çalışan öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi Kütüphane binası önünde kurulan ‘İkram Standı’nda bir hafta boyunca akşam 20.30’dan itibaren gençlere çorba ve ekmek ikramında bulunulacak. İkram standını ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, öğrencilere kendi elleriyle çorba ikram ederek bol bol sohbet etti. Gençlerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Şerifoğulları, aynı zamanda öğrencilere 8 GB internet kartı hediye etti.

Gençlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Vize haftasına giren öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik düzenledik. Bu soğuk havada gençlerimize sıcak çorba ikramında bulunduk. Muhabbetlerimizle de gönüllerimizi ısıttık. Sınav haftası boyunca çorba ikramımız devam edecek. Bizler daha nice güzel projemizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vize haftası nedeniyle yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını belirten gençler ise düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti.