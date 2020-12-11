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Elazığ Belediyesi’nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri kapanan çalışanlara destek

Elazığ Belediyesi tarafından ikinci pandemi dalgası nedeniyle esnaftan, iş yerleri kapananlara, ihtiyaç sahibi öğrencilerden, servis sürücülerine kadar bir çok kesimi kapsayan destek paketinin hayata geçirildiği bildirildi.

ELAZIĞ 11.12.2020, 13:16
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Elazığ Belediyesi’nden esnaf, öğrenci ve iş yerleri kapanan çalışanlara destek

Elazığ Belediyesi tarafından ikinci pandemi dalgası nedeniyle esnaftan, iş yerleri kapananlara, ihtiyaç sahibi öğrencilerden, servis sürücülerine kadar bir çok kesimi kapsayan destek paketinin hayata geçirildiği bildirildi.

Pandemi ve deprem nedeniyle yaptıkları çalışmaları anımsatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada,“Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Milletçe kader birliği yaptığımız bu zorlu süreci alacağımız tedbirler ve güç birliğiyle hep birlikte geride bırakacağız. İşte bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmamız gerekiyor.Elazığ Belediyesi olarak şehrimizde derin yaralar açan 24 Ocak depreminin ardından ve yaşadığımız pandemi sürecinde sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın, esnafımızın yanında yer aldık.24 Ocak depremi sonrası yaralarımızın sarılması adına belediye meclisimizde aldığımız kararla 3 ay boyunca halkımızdan su ücreti almadık. 24 Ocak depremi sonrası esnafımıza destek sağlamak adına mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin kiralarını 3 ay erteledik.2020 yılında yine esnafımıza destek sağlamak adına, Elazığ Belediye Meclisimizce aldığımız karar doğrultusunda ticari minibüs M Plaka Hat ücretleri, S Plaka Güzergâh İzin Belgesi Ücreti ve T Plaka Yıllık İşletme Ruhsat Vizesi ücreti almadık. Pandemi süreci boyunca da sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında özellikle risk gurubunda olan 65 yaş üstü, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ‘evde kal’ çağrısıyla ekiplerimiz tarafından karşıladık. Hayır Çarşımız aracılığıyla başta konteyner kentler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk" dedi.

İkinci pandemi desteği başlıyor

Elazığ Belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, yaşanan zorlu süreci omuz omuza atlatmak için desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Başkan Şerifoğulları," Bu süreçte şehrimizin, üretim ve istihdamının bel kemiği olan esnafımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamak adına güzel bir adım atıyoruz. Aldığımız karar doğrultusunda pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda faaliyetleri durdurulan, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, çay bahçeleri, düğün salonu, halı saha, öğrenci servisleri, okul kantinleri ve lokanta gibi işletme sahiplerine bin TL nakdi destek sağlayacağız. Yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle mülkiyeti belediyemize ait tüm işyerlerinden 2021 yılının ilk 3 ayında kira bedeli almayacağız.2021 yılının ilk 3 ayında 13 bin ticari işletmeden su tüketim bedeli (vergiler hariç) almayacağız. Göreve başladığımız 31 Mart 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar su ücretlerine zam yapmadık. Yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımıza destek sağlamak adına 2021 yılında da su ücretlerine zam yapmayacağız. Ticari faaliyet gösteren M plaka, S plaka, T plaka esnafımıza destek sağlamak adına, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da ticari minibüs M Plaka Hat ücretleri, S Plaka Güzergâh İzin Belgesi Ücreti ve T Plaka Yıllık İşletme Ruhsat Vizesi ücreti almayacağız.Pandemi tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında işyerleri kapatılan çalışanlara gıda kolisi ve giysi desteği sağlayacağız. Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen çocuklarımıza tablet desteği sağladık. Bununla da yetinmeyip ‘Gönülden Eğitime Değer Verin, Bir Gönüle de Siz Girin’ başlığı altında destek kampanyası başlatarak, bu desteğimizin kapsamını genişlettik. Çocuklarımızın online eğitim sürecine destek sağlamak amacıyla 15 bin öğrencimize 8 GB internet paketi desteği sağlayacağız. Koronavirüs ile mücadelede fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımız, Elazığ Belediyesi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler. Yaşanan bu süreç boyunca imkânlarımız dâhilinde esnafımıza, vatandaşımıza her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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