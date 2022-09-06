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Elazığ Belediyesinden beton mikserlerine denetim
Elazığ Belediyesi, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını şehrin dört bir yanında artırarak sürdürüyor.
ELAZIĞ 06.09.2022, 13:52
Elazığ Belediyesi, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını şehrin dört bir yanında artırarak sürdürüyor.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalta harç dökerek yolların zarar görmesi ve trafik güvenliği açısından oluşan risklere karşı beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Elazığ’ın giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, beton harçlarının dökülmesini önlemek için araçlarına ekolojik kapak taktırmayan hazır beton firmalarına cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.
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|1
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|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
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|4
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|4
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|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|9
|5. Osasuna
|4
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|7
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|4
|7
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|7
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|4
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|4
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|4
|4
|15. Espanyol
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|4
|4
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|1
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|1
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|4
|1
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|0
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