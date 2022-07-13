Elazığ Belediyesinden bayram sonrası temizlik ve ilaçlama çalışması

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bayram sonrası kurban kesim ve satışı için belirlenen noktalar başta olmak üzere şehir genelinde hijyen çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, kurban için belirlenen kesim ve satış yerlerini buharlı temizlik araçlarıyla yıkayarak dezenfekte etti. Oluşabilecek hastalıkları önlemek için alandaki çöp ve hayvan atıklarını usulüne uygun toplayarak ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, daha sonra çöp konteynerlerini temizlediler.

Özellikle mahalle aralarındaki konteynerleri koku ve sinek oluşmaması için sıklıkla yıkayan ekipler, çöpleri aldıktan sonra konteynerlerin içini ve dışını detaylıca ilaçladılar.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların bayramda kurban görevlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri için belediye ekiplerinin bayram süresince görevi başında oldukları ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden çalıştıkları belirtilerek özellikle hava sıcaklıkları sebebiyle şehir genelindeki bütün noktalardan çöp ve atıkların hızlı bir şekilde alınarak koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi.