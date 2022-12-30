Elazığ Belediyesi’nden Ahıska Türklerine psiko-sosyal destek

Elazığ Belediyesi, kentlere yerleştirilen Ahıska Türklerine yönelik psiko-sosyal desteklerini sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ve Elazığ’daki konteyner kentlere yerleştirilen Ahıska Türklerine psiko-sosyal desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aile Danışma Merkezi (ADEM) tarafından konteyner kentlerde konaklayan Ahıska Türkü kadınlara yönelik Psikolog Çağla Yılmaz tarafından ’Psikolojik Sağlamlık’ konulu konferans verildi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminere çok sayıda katılımcı katıldı. Gerçekleştirilen etkinliklere katılan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Ahıska Türkü kadınlarıyla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Devletin bütün imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu "Sizler Elazığ’a geldiğinizden beri Valimiz Dr. Ömer Toroman ve Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları sizlere her türlü imkanları sundu, sunmaya da devam ediyor. Sizler için düzenlediğimiz etkinliklerimiz belirli periyotlarda Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde devam edecek. Burada çalışan personellerimiz sizlerle birebir ilgilenecekler. Bizler burada üzüntülerinizi, mutluluklarınızı ve sevinçlerinizi paylaşacağız. Bizlerden bir isteğiniz olursa taleplerinizi belediye başkanımıza ileteceğiz ve başkanımızın talimatıyla taleplerinizi gerçekleştireceğiz" dedi.