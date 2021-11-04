Elazığ Belediyesi, yazar, şair ve sanatçıları vatandaşlarla buluşturuyor

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kamuoyunun beğenerek takip ettiği yazar, şair ve sanatçıları Elazığlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde vatandaşların sağlığı için birçok etkinliği iptal etmek veya ertelemek durumunda kalan Elazığ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının belirlediği tedbirler çerçevesinde şehrin kültür-sanat altyapısına katkı sunacak programlarına devam ediyor. Bu doğrultuda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi Kadın Meclisinin ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde, uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci Elazığlılarla buluşacak. Program, 7 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

"Kadınlarda öz değer ve öz güveni yükseltecek iletişim becerilerinin kullanımı ve önemi" konusunda Elazığlılarla söyleşi gerçekleştirecek yazar, seminer sonrasında ise saat 15.00’da bir alışveriş merkezinde okurlarıyla bir araya gelerek imza günü gerçekleştirecek.